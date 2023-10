Chiaravalle | così muore un borgo milanese

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Marciapiedi ingombri di immondizia e invasi dalle erbacce, canali pieni di rifiuti, un parco lasciato a sé stesso, un’abbazia medievale splendida ma circondata dall’incuria. E poi: la connessione web che non va, il medico di base che non c’è, la scuola per l’infanzia che non esiste. Benvenuti alle porte del capoluogo lombardo, in quella che una volta era una località turistica di pregio. Canne ed erbacce crescono alte nelle fessure di un marciapiedi malagevole, costellato di rifiuti ed escrementi. Una mamma lo percorre a fatica spingendo un passeggino. Nel suo zigzagare, sale e scende dalla strada mentre le auto le sfrecciano a fianco veloci. Più in là, le piante rampicanti hanno colonizzato una catasta di vecchi elettrodomestici e sedie rotte, un albero che pende pericolosamente sulla carreggiata e un piccolo rudere martoriato dai graffiti. Si avvinghiano perfino tutt’intorno alla ...