Chiara Ferragni rompe il silenzio | il messaggio nelle ore più difficili per Fedez | come sta il rapper

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) E’ trascorsa una settimana esatta dal malore accusato dae che lo ha costretto alla corsa in ospedale, dove è attualmente ricoverato in seguito ad una doppia emorragia. La moglieha deciso dire il(social) scrivendo poche ma importanti parole.interviene via social:staNel medesimo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.