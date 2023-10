Chiara Ferragni rompe il silenzio e porta Leone da Fedez in ospedale

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ieri pomeriggio i giornalisti dell’Ansa erano appostati davanti l’Fatebenefratelli di Milano e oltre al padre e alla madre dihanno visto passare anche, che hatoa trovare il papà. L’influencer da giorni non pubblica nulla, ma ieri sera ha rotto ilsu Twitter e sul suo profilo ha voluto ringraziare i follower per il sostegno: “Vi leggo e vi sono grata“. Vi leggo e vi sono grata —(@) October 4, 2023inanche in mattinata. Laieri era già stata in(da sola): “Il rapper, che a quanto si ...