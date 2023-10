Chiara Ferragni rompe il silenzio e porta il figlio in ospedale da Fedez

E’ trascorsa una settimana esatta dal malore accusato da Fedez e che lo ha costretto alla corsa in ospedale, dove è attualmente ricoverato in ...

Come sta Fedez , parla Chiara Ferragni . Sono giorni di grande apprensione per la salute del rapper che ha dovuto affrontare diversi interventi ...

E' trascorsa una settimana esatta dal malore accusato da Fedez e che lo ha costretto alla corsa in ospedale, dove è attualmente ricoverato in seguito ad una doppia emorragia. La moglieha deciso di rompere il silenzio (social) scrivendo poche ma importanti parole.interviene via social: come sta Fedez Nel medesimo giorno in cui, all'...rompe il silenzio. "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto l'imprenditrice digitale su X per ringraziare i follower che stanno sostenendo lei e il marito Fedez. Il rapper è ricoverato ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social iniziato con il ricovero di Fedez Corriere della Sera

Dopo giorni di silenzio tombale, Chiara Ferragni torna a parlare. Lo ha fatto con uno stringato messaggio postato su X (ex Twitter). “Vi leggo e vi sono grata”, ha digitato l’influencer cremonese ...Chiara Ferragni rompe il silenzio social. L’influencer ha ringraziato i follower che stanno manifestando sostegno a lei e al marito Fedez: “Vi leggo e vi sono grata“, ha scritto Ferragni su X. Il ...