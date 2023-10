Chiara Ferragni ringrazia i fan per il sostegno

anche oggi Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore in ospedale con Fedez , il marito ricoverato all’ ospedale Fatebenefratelli di Milano per una ...

"Vi leggo e vi sono grata" , ha scritto Ferragni su X. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti. Ieri Ferragni non aveva voluto ...

MILANO - Sono giorni difficili per il rapper milanese Fedez . L'inaspettato ricovero in ospedale a Milano, l'intervento per ridurre due ulcere e una ...

I fan dell'artista sono in apprensione per le sue condizioni, così come sua moglie, costretta ad abbandonare la settimana della moda di Parigi per tornare al capezzale del proprio ...Leone va a trovare papà Fedez in ospedale insieme a. Poi le prime parole sui ...

Chiara Ferragni testimonial della nuova BMW iX1 Virgilio Motori

I fan dell’artista sono in apprensione per le sue condizioni, così come sua moglie Chiara Ferragni, costretta ad abbandonare la settimana della moda di Parigi per tornare al capezzale del proprio ...Chiara Ferragni e Leone in visita a Fedez sono stati immortalati all'uscita dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano: ecco il messaggio dell'imprenditrice sui social. Chiara Ferragni rompe il silenzio ...