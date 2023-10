Chiara Ferragni porta il piccolo Leone in ospedale da Fedez e rompe il silenzio social

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Da quando lo scorso giovedì il rapperè stato ricoverato all’Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere, sul web e non solo continua ad esserci una certa apprensione per le condizioni di salute del cantante. Domenica, infatti,ha subito una nuova emoraggia, che i medici sono riusciti ad arginare senza bisogno di operare chirurgicamente e da allora sembra che il rapper sia in lento miglioramento, sebbene le sue condizioni di salute continuino a rimanere delicate. Al suo fianco in questi giorni difficili, come sempre c’è la sua famiglia, a cominciare dai genitori Franco e Tatiana, che proprio negli scorsi giorni sono stati intercettati all’esterno dell’e pur non rivelando molto, hanno spiegato che il figlio è il lenta ripresa e sta un po’ meglio ...

E’ trascorsa una settimana esatta dal malore accusato da Fedez e che lo ha costretto alla corsa in ospedale, dove è attualmente ricoverato in ...

Come sta Fedez , parla Chiara Ferragni . Sono giorni di grande apprensione per la salute del rapper che ha dovuto affrontare diversi interventi ...

rompe il silenzio. "Vi leggo e vi sono grata", ha scritto l'imprenditrice digitale su X per ringraziare i follower che stanno sostenendo lei e il marito Fedez. Il rapper è ricoverato ...I fan dell'artista sono in apprensione per le sue condizioni, così come sua moglie, costretta ad abbandonare la settimana della moda di Parigi per tornare al capezzale del proprio ...

Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social iniziato con il ricovero di Fedez Corriere della Sera

Con un post e una storia su Instagram dall'account I Ferragnez, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio dopo giorni dal ricovero di Fedez, per ringraziare tutti coloro che seguono lei e il marito. "Vi ...Fedez dopo il ricovero iniziale di qualche giorno avrebbe dovuto tornare a casa in poche ore. Tuttavia è stato costretto a tornare in sala operatoria qualche notte fa a causa di un nuovo sanguinamento ...