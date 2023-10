Chiara Ferragni | ' Fedez sta meglio' In dubbio la sua presenza ai live di X Factor Si pensa a un probabile sostituto

In un breve ma significativo post, ha scritto: 'Vi leggo e vi sono grata'. Il messaggio è stato accompagnato da due cuori e dalle mani ...

Fedez è ancora in ospedale. Le condizioni di salute del rapper sarebbero stabili, ma sotto costante controllo soprattutto dopo la seconda emorragia ...

Fedez continua ad essere ricoverato in ospedale, intercettata dai cronisti fuori dal Fatebenefratelli di Milano Chiara Ferragni ha rilasciato una ...

Chiara Ferragni , scortata dalla sua guardia del corpo, anche ieri ha trascorso alcune ore in ospedale da Fedez . Alle 13.30 ha lasciato il ...

"Meglio, grazie": cosìha risposto ai cronisti che le hanno chiesto delle condizioni di Fedez mentre usciva dall'ospedale Fatebenefratelli dove il marito è ricoverato da un settimana per due ulcere gastriche ..."Meglio, grazie": cosìha risposto ai cronisti che le hanno chiesto delle condizioni di Fedez mentre usciva dall'ospedale Fatebenefratelli dove il marito è ricoverato da una settimana per due ulcere ...

Come sta Fedez Chiara Ferragni risponde dall’ospedale: «Meglio» Corriere della Sera

Fedez ancora in ospedale, Chiara Ferragni: "Sta meglio" TGCOM

Rompe il silenzio Chiara Ferragni che ringrazia i follower su X che le hanno manifestato solidarietà dopo il ricovero del marito Fedez che si trova da una settimana, all'ospedale Fatebenefratelli per ...L'arrivo di Chiara Ferragni a Milano. Il silenzio sui social e poi il post per ringraziare i medici, gli ultimi giorni sono stati molto difficili per Fedez. Accanto a lui c'è sempre stata Chiara ...