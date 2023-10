Chiara Ferragni e Leone in visita a Fedez in ospedale | incertezza sulle sue dimissioni

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le attenzioni sono tutte puntate sul Fatebenefratelli di Milano, dove, l’amato rapper e giudice di X Factor, è ricoverato da una settimana a causa di una grave emorragia interna., la moglie del cantante, non si separa dal suo lato e oggi è stata vista entrare incon il figlioper unaal papà. Tuttavia, nonostante segnali positivi sulla salute del rapper, rimane un alone di mistero riguardo alle sue future. Unaspeciale pervanno a trovarlo Fotografata dall’agenzia Ansa,è stata avvistata mentre entrava e usciva dall’Fatebenefratelli di Milano, ...

Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fare La DOC Antonella Fiordelisi spiega come ...

Leggi Anche Fedez , nuova giornata di monitoraggio: le sue condizioni migliorano Chiara Ferragni in questi giorni è sempre stata in ospedale al fianco ...

Come sta Fedez ? Finalmente Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sulle condizioni di suo marito e tramite Twitter ha ringraziato chi in questi giorni ...

Leggi Anche Fedez, nuova giornata di monitoraggio: le sue condizioni miglioranoin questi giorni è sempre stata in ospedale al fianco del marito. Ieri, sempre scortata dalla sua guardia del corpo, ha portato per la prima volta il figlio Leone dal papà, evitando di ...La moglie e imprenditricelo ha visitato in ospedale assieme al figlio.e Leone in ospedale da Fedez . Come sta il rapper dopo le ulcere e l'emorragia . Tiene banco la ...

Chiara Ferragni, le prime parole dopo il ricovero di Fedez: «Vi leggo e vi sono grata» Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni rompe il silenzio social con un tweet: " Vi leggo e vi sono grata ". Sono giorni di apprensione per il marito, Fedez, ricoverato per una emorragia interna e operato due volte per delle ...Sembra esserci un leggero miglioramento nelle condizioni di salute di Fedez, il noto rapper italiano. La sua moglie, Chiara Ferragni, che è costantemente al suo fianco, lo ha recentemente visitato all ...