Chiama il collega gay “principessa” o “ricch*one” | manager licenziato da Gardaland

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Tieni i soldi,“. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, a un uomo di 37 anni, gay, da parte di un responsabile del locale dove entrambi lavoravano. E, come se non bastasse, con numerosi clienti ad assistere alla scena. La vittima è il cassiere di uno dei ristoranti a, mentre l’altro undi ristorazione. Che è statoin tronco dai vertici del Parco divertimenti quando hanno scoperto l’accaduto. Una decisione ribadita e confermata anche dal Tribunale civile di Verona, che ha rigettato il ricorso dell’ex dipendente contro la rescissione del contratto. Ildaha fatto ricorso al Tribunale di Verona ma è stato respintoCassiere gay offeso davanti ai ...

"Tieni i soldi principessa" era solo una delle frasi infelici con cui veniva offeso il cassiere durante le ore di servizio, alla presenza dei clienti