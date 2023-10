Chiama il collega gay ' principessa' o ' ricch*one' | manager licenziato da Gardaland

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 'Tieni i soldi,'. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, ...

Si è innamorata di una collega . O meglio, ha capito all’improvviso di amarla, nel momento esatto in cui l’ha vista percorrere la navata per ...

Il Tribunale Civile di Verona ha respinto il ricorso di un ex dipendente del parco licenziato per giusta causa. Utilizzava il termine «principessa» e ...

“Tieni i soldi, principessa“. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, a un uomo di 37 anni, ...

'Tieni i soldi, principessa'. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, ...Gardaland, manager'principessa' un dipendente gay davanti ai clienti. Arriva il licenziamento per il gesto discriminatorio Gardaland è il regno dei balocchi per grandi e piccini amanti dei parchi giochi. Eppure ...

Gardaland, manager chiama principessa il collega gay davanti ai ... Fanpage.it

Gardaland, manager chiama «principessa» un collega gay davanti ai clienti: licenziato in tronco ilmattino.it

Licenziato per aver preso in giro un collega omosessuale. Accade a Gardaland, il noto parco divertimenti in provincia di Verona, dove un manager ha perso il lavoro per ..."Tieni i soldi principessa" era solo una delle frasi infelici con cui veniva offeso il cassiere durante le ore di servizio, alla presenza dei clienti ...