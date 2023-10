Chi è Luca Gaudiano | concorrente di Tale e Quale Show 2023

Lupa Trapanese è il papà gay che ha adottato Alba , bambina con sindrome di down, nel 2018. Originario di Napoli e nato il 14 gennaio 1977, Luca è ...

Luca Trapanese ha ammesso di avere accanto un nuovo fidanzato dal 2022. Il nome di questa presenza fondamentale al suo fianco non è noto, visto che ...

Passano gli anni ma Matteo Renzi non cambia mai. Il senatore toscano che fino a qualche settimana fa sembrava flirtare con Cateno De Luca in vista ...

«Se non arrivano i Fondi c'è il rischio che oltre 200 Comuni in Campania vadano in dissesto». È l'allarme che lancia il governatore Vincenzo De Luca, ...