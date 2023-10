Chi è l’arbitro di Roma-Servette? Fischietto croato all’esordio con i giallorossi

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ladi José Mourinho si appresta a disputare la seconda sfida del suo percorso nel girone G della UEFA Europa League 2023-2024: isaranno di scena all’Olimpico dalle 21.00 per il match contro il, formazione svizzera proveniente dai preliminari di Champions League. La squadra capitolina, dopo il successo con il Frosinone nell’ultima uscita in campionato, andrà alla caccia del secondo urrà continentale consecutivo: infatti laha debuttato come meglio non poteva in questa Europa League battendo per 2-1 i moldavi dello Sheriff nell’insidiosa trasferta di Tiraspol. Sebbene l’avvio della stagione sia stato oltremodo faticoso, i supportersperano che d’ora in poi la squadra inizi a carburare con i risultati, i quali miglioreranno per forza di cose se crescerà la ...