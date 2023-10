Chi è il gen Iannucci | nuovo capo di Gabinetto di Crosetto

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il generale di corpo d’armata Giovanni Maria, paracadutista dell’Esercito, ha assunto ilruolo dididel ministro della Difesa, in una cerimonia svolta presso il Circolo ufficiali delle Forze armate, a pochi passi dalla sede del ministero a Palazzo Baracchini, alla presenza del ministro della Difesa, Guido. Il generale, fino a maggio al comando della missione Nato in Iraq, sostituirà il generale dell’Aeronautica Antonio Conserva, destinato ad assumere il ruolo di comandante del Comando logistico dell’Arma azzurra. Durante il suo mandato dadidella Difesa, tra l’altro, il generale Conserva si era trovato a gestire momenti anche molto drammatici per la sicurezza del Paese, dall’emergenza ...