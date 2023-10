“Che Tempo Che Fa” sul nove | le novità e le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ne ha parlato lo stesso conduttore Fabio Fazio C’è attesa e curiosità per la nuova edizione di “Cheche fa” che torna dal 15 ottobre, non più, come noto, sulla Rai ma sul. A parlare della nuova edizione sono i protagonisti, ovvero Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che si sono raccontati in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La comica, spiega: «Mi auguro abbondanza di ascolti. Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita. Aggiungo l’affetto e la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato». Ci saranno, comunque, poche: ci sarà sempre Nino Frassica, che racconterà i retroscena del programma e un’anteprima dedicata al Festival. Presenta anche Ornella Vanoni. ...