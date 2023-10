Che AI può uscire fuori se viene “addestrata” sui nostri post social?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Non tutto quel che è presente in rete è affidabile. Anzi. Ma quanto può essere veritiero e “allenante” quel che quotidianamente tutti noi condividiamo suiprofili e pagine? Questa domanda diventa fondamentale alla luce della rivelazione fatta da Nick Clegg, Capo degli Affari Generali di Meta, a margine dell’evento “Connect” in cui l’azienda di Menlo Park ha annunciato l’arrivo del suo Meta AI. Proprio in quella occasione, uno dei massimi dirigenti della holding ha spiegato come – per evitare controversie legate alla protezione del diritto d’autore – i modelli di linguaggio (e gli strumenti) di intelligenza artificiale da loro sviluppati siano stati addestrati utilizzando anche ipubblici presenti su Facebook e Instagram. LEGGI ANCHE > Meta porta l’intelligenza artificiale anche su Whatsapp Da una parte, dunque, ...