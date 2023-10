Champions League | le sfide in campo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Doppio appuntamento oggi per le squadre italiane in. Alle 21 la Lazio giocherà a Glasgow contro i padroni di casa del Celtic, così come il Milan a Dortmund contro il Borussia. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Finisce 2-2 la partita tra Stella Rossa e Young Boys . Durante la gara valida per la Champions League 2023 / 2024 , sono andati in rete Ndiaye, ...

Che il sorteggio per il Milan non fosse stato dei migliori lo si era capito sin dal giorno dell’urna di Monte-Carlo, ma dopo due giornate ne ...

“E’ una vittoria pesante per la prestazione di tutta la squadra. Serve continuità, quella dà tutto: dobbiamo sempre prendere in mano le partite. ...

Il Milan non sfonda contro il Borussia Dortmund nel match valido per la seconda giornata di. La prestazione dei rossoneri nel primo tempo ha scatenato l'ironia dei tifosi sui social: ecco i meme più ...Futuro della Lazio inVediamo partita per partita, in questa competizione contano i dettagli. Come sto Ora bene , nella preparazione ho avuto problemi alla caviglia. Adesso spero ...

Si è conclusa la 2° giornata di Champions League anche per il Milan, che al Westfalenstadion ha pareggiato per 0-0 contro il Borussia Dortmund. Un risultato che non aiuta i rossoneri nella caccia alla ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Champions League: vince la Lazio e il Milan pareggia. La Lazio chiude il match in casa del Celtic con un 2-1 mentre c'è lo 0-0 tra Milan e il Borussia. A Dortmund 1° tempo senza ...