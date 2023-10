Celtic-Lazio oggi alle 21 | come vederla in tv e streaming

Leggi su seriea24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lafa visita al4 ottobre nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League. La sfida di Glasgow sarà trasmessa in diretta tv d21. I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo l’1-1 casalingo all’esordio con l’Atletico Madrid, con il pareggio rocambolesco siglato allo scadere dal portiere Provedel. Ilè a quota zero dopo la sconfitta in casa del Feyenoord.(4-3-3): Hart; Johnston, Philips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda.natore: Rodgers. A disposizione: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo, Tumbull, M.Johnston,Forrest, Yang, Oh.(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; ...