Celeste | hub business digitale cresce e raddoppia clienti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) +35% fatturato rispetto al pari periodo dell'anno scorso, raddoppio deie +144% del valore dei deal, il primo hub italiano dedicato all’accelerazione delonline delle aziende di FiloBlu e Diana Corp. registra il 35% di crescita di fatturato ad oggi, rispetto a pari periodo dello scorso anno, un raddoppio deie un incremento del 144% del valore dei deal, confermando di chiudere l’anno con un perimetro didi 150 milioni di euro e la finalizzazione di una nuova acquisizione. FiloBlu è il partner strategico per lo sviluppo, fondato da Christian Nucibella nel 2009 e dal 2021 nell’orbita del fondo Gradiente Sgr, che nel 2022 si è unito a Diana Corp., fondata nel 2007 da Stefano Mocellini e Margherita Silvestri che combina tecnologia, ...

