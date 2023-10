Catanzaro | Ambrosino | “Tanta emozione per l’esordio | darò il massimo”

L'attaccante torna ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la prossima di campionato contro il Parma. Questa la nuova maglia

Mancava solo l'annuncio, ma l'accordo c'era già da un po' di settimane, Giuseppe Ambrosino va in prestito al Catanzaro ....

Il Catanzaro, club della Calabria, neopromosso in Serie B dopo un’ottima stagione in Serie C, ha impostato una campagna acquisti all’insegna della ...