Cassano | “Questo grande Napoli non l’ho visto | con la prima big ne prende 3”

Il durissimo attacco di Cassano rivolto a Mourinho: "Ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa"

... che inmomento siede al terzo posto della classifica dietro al PSG in formato cantiere e il Newcastle dell'ex Tonali . Come se non bastasse, nella serata di ieri Antonioè intervenuto ...Con una persona di riferimento vicino, secondo te, giocatori comee Balotelli avrebbero ... Ci sono ancora calciatori che 'snobbano'ruolo 'Da quando ho iniziato a oggi, perlomeno, c'è ...

Cassano: «Garcia se ne sta in panchina a scrivere per 85 minuti, fa ... IlNapolista

"Altro che grande Napoli", Cassano spietato: delusione totale con il ... Spazio Napoli

L’ex fantasista di Inter e Real: «Il portoghese fa due sgroppate a tutta velocità, palla avanti e basta. Ripeto, sbaglia sempre la giocata» ...Una clip con alcune delle critiche rivolte da Cassano a Leao è arrivata agli occhi del portoghese, che evidentemente non ha gradito. L’attaccante del Milan infatti ha condiviso su X il post con un ...