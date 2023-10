Cassano attacca Leao | la reazione non tarda ad arrivare | bufera

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ancora una volta Fantantonio non usa mezzi termini per esprimere le proprie opinioni: il numero 10 a sua volta risponde in modo provocatorio Secondo 0-0 consecutivo per il Milan in Champions League. Dopo il pareggio a San Siro contro il Newcastle, i rossoneri vanno a sbattere anche contro il muro del Borussia Dortmund, non riuscendo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.