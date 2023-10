Caso Apostolico | la versione della giudice di Catania sul video della manifestazione | «Lì per evitare scontri»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Era lì peraltridurante lalaIolanda, secondo una ricostruzione che avrebbe fatto la magistrato secondo quanto riporta l’Ansa. Le polemiche contro la magistrata disono scoppiata dopo che Matteo Salvini ha pubblicato unin cuiè presente a unadel 25 agosto 2018 in cui si invocava lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. All’epoca Salvini era ministro dell’Interno e vicepremier del governo Conte I e lo stesso ministro ricorda come durante quella«la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla polizia». Secondo ladi, lei era presente a quella ...

La giudice Iolandaè in prima fila, quasi faccia a faccia con gli agenti in tenuta antisommossa subito dopo ... È il 25 agosto del 2018, i giorni caldi delDiciotti quando Matteo Salvini, ...'Se nel video del 2018, tra i manifestanti che urlano 'assassini' e 'animali' alle Forze dell'Ordine, ci fosse davvero la, sarebbe gravissimo. Una giudice del genere, in tal, dovrebbe essere radiata immediatamente. Non sarebbe degna di fare il magistrato'. Lo scrive in una nota Andrea Crippa, ...

Caso Apostolico, l'ira dei colleghi ilGiornale.it

Caso Apostolico, interviene il ministro Giuseppe Valditara Il Tempo

Commentare le decisioni dei giudici è consentito, ma non fare guerra al governo. Se la Giudice Apostolico fosse stata "per caso" alla manifestazione, avrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ...Se la giudice Apostolico fosse stata "per caso alla manifestazione avrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti" che insultavano le forze dell'ordine, "anche per dare fiducia ai ci ...