Caro Ministro | come può pensare che un algoritmo possa dar merito a chi è iscritto nelle graduatorie provinciali? Lettera

Le accise non si toccano, la benzina vola, gli alimentari anche, i distributori fanno un po' come gli pare e il ministro Urso ha un problema. Anzi, ...

Il taglio delle accise? «Oggi non si può fare» ribadisce il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso . Il costo si attesterebbe intorno ai 13 ...

...che da Puglianello ha consegnato un documento con le principali segnalazioni per ilper ... Umberto del Basso dee Pasquale Viespoli, entrambi invitati da Rubano che ha spiegato: 'Le opere ...'Le norme sui taxi e sulvoli inserite nel Decerto Asset - provvedimento approvato oggi in via definitiva dalla Camera - ... ' Va dato atto alUrso di essere riuscito in pochissime ...

Caro ministro Schillaci, dall’India importiamo le leggi sui brevetti farmaceutici, non gli infermieri Il Fatto Quotidiano

Caro ministro Nordio, io dico che l'azione penale discrezionale ... Il Dubbio

Riguardo le misure contro il caro-voli, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha detto: «Certo che anche le autorita di controllo - Antitrust, Enac e Autorita per la ...A Sky 20 anni è intervenuto anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha iniziato parlando della Manovra finanziaria 2023, affermando che serietà, responsabilità e ...