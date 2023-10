Carla Bruni | “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno”

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In occasione dell’Ottobre Rosa, la campagna annuale di sensibilizzazione sulal, 55, ha voluto condividere la sua esperienza personale, pubblicando un videomessaggio su Instagram. Nella giornata di ieri, in mattinata, la cantante ed ex First Lady francese ha condiviso un video sul suo profilo, in collaborazione con il Paris Breast Institute, un centro medico oncologico, spiegando ai suoi 803.000 follower che nel 2019 ha ricevuto una diagnosi dial. “fa mi èunal. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore”, dice ...