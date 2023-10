Carcere di Civitavecchia | “Puoi svuotare il cestino?” | e il detenuto prende a calci l’Agente

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ancora aggressioni nelle carceri del Lazio, ancora un agente della Polizia Penitenziaria colpito da un. Succede ateatro dell’ennesimo disordine nelle strutture penitenziarie che va ad aggiungersi ai recenti fatti accadute, tra gli altri, a Viterbo e Velletri ma anche a Latina e a Casal del Marmo. Celle date alle fiamme, sale allagate, agenti sequestrati. E poi le aggressioni con agenti della Penitenziaria feriti da detenuti, spesso, fuori controllo. Insomma, una vera e propria emergenza. Sono settimane difficili nel Lazio per ciò che riguarda la gestione delle carceri con caos e disordini ormai all’ordine del giorno. L’ultimo episodio come detto arriva da: qui un poliziotto è stato colpito da uno da un. Ildi ...

"Stavolta il Poliziotto penitenziario di turno nel, ha 'ottenuto' sette giorni di prognosi per un violento calcio in pieno torace da parte di un detenuto straniero che non voleva svuotare il cestino della propria cella così come ...

Il Carcere di Civitavecchia si amplia. Il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ...