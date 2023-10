Capuano | «Inter | rinnovi non scontati | ecco perché si resta sorpresi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha parlato dell’e del momento storico che, a livello finanziario, il club nerazzurro sta vivendo: il suo pensiero sull’aria che si respira. MOMENTO STORICO ? Il giornalista Giovanniha parlato a TvPlay Calciomercato.it su Twitch della squadra di Simone Inzaghi: «L’dal punto di vista finanziario non attraversa il suo momento storico migliore e la facilità di rinnovare sorprende. Certo che la finale di Champions League rappresenta un catalizzatore anche all’estero. È notevole in tal senso il lavoro di Marotta. All’i giocatori stanno volentieri, c’è il piacere di andare allo stadio e mi sembra tutto molto coerente, compreso l’innamoramento di Lautaro Martinez che preferiscere in nerazzurro».-News - Ultime notizie e ...