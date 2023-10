Cannabis light | la decisione del Tar fa discutere | gli ultimi aggiornamenti

Leggi su notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023), ladel Tar sta facendo molto: arrivano glidi questa vicenda Arrivano importanti novità per quanto riguarda i prodotti per uso a base di. Secondo quanto riportato dal Tar del Lazio, infatti, pare che gli stessi potranno tornare nuovamente in vendita. Nelle ultime ore è stata accolta la richiesta di sospensione che riguarda il decreto ministeriale. Lo stesso che ha disposto l’inserimento dei prodotti a base di cannabinoidi per uso orale nella tabella dei medicinali. In quella occasione ne era stata vietata la vendita assoluta.(Ansa Foto) Notizie.comProprio nelle ultime ore, invece, è arrivata la notizia del ricorso che è stato ...