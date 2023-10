Cannabis | De Corato Fdi | ' inaccettabile sentenza che mette a rischio salute'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Oggi il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospendere il decreto del ministero delladel 7 agosto scorso con cui era stato disposto l'inserimento delle 'composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di' nella tabella dei medicinali, contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti, vietandone quindi la vendita nei negozi. Questa decisione ci lascia esterrefatti perché è scientificamente provato che anche le droghe cosiddette leggere generano dipendenza e procurano danni fisici per l'aumento, negli anni, dei loro principi attivi. Il governo Meloni non si tirerà indietro e continuerà nel proprio percorso di lotta agli stupefacenti che minano la, soprattutto dei nostri giovani. E' nostro dovere tutelarli". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia ...