Campi Flegrei | prima che sia tardi andrebbe sostituito Musumeci

(Di giovedì 5 ottobre 2023) di Paolo Rossi Qualche mattina fa il ministro della protezione civileera intervistato in diretta su Radio24 nella trasmissione di Simone Spetia “24 Mattino”. Tema: lo sciame sismico nell’area flegrea. Il conduttore poneva, con garbo e con tutta la moderazione possibile, ma anche con una giusta insistenza, la questione delle vie di fuga (del tutto assenti). Come noto, quell’area è stata sottoposta ad una speculazione edilizia che l’ha resa una delle zone più densamente popolate al mondo (circa 500.000 abitanti). Notoriamente, la viabilità è del tutto insufficiente già con il normale traffico quotidiano, per l’eccessiva urbanizzazione e anche per la non facile conformazione del territorio. La necessità, in caso di ritorno in attività del supervulcano, di evacuare così tante persone, sia con mezzi privati che collettivi, impone un piano rigoroso, la ...