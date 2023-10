Campi Flegrei | piano di evacuazione entro tre mesi Musumeci | «Fondi per 52 milioni | niente da Campania»

Un piano di evacuazione da elaborare entro i prossimi tre mesi. Lo prevede la bozza del decreto sui Campi Flegrei , elaborato dal ministero per la ...

(Adnkronos) – Pronto il piano d'emergenza per il Terremoto ai Campi Flegrei . Il decreto "recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico ...

Il Consiglio dei ministri, appena concluso, a quanto si apprende ha approvato il decreto legge sui. .Un piano di evacuazione da elaborare nei prossimi tre mesi. Lo prevede il decreto legge suiapprovato nella serata di giovedì dal governo. Entro 90 giorni il dipartimento della Protezione civile - in raccordo con la regione Campania, la prefettura di Napoli, gli enti e le ...

Campi flegrei, nuova scossa la Repubblica

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sui Campi Flegrei. Un decreto legge molto ambizioso ma non privo di difficoltà nella sua futura attuazione. Una serie di misure urgenti per ...Microzonazione sismica, analisi della vulnerabilità degli edifici privati e pubblici e miglioramenti nel monitoraggio: il governo Meloni vara un piano in quattro punti con il decreto Campi Flegrei.