Campi Flegrei | Musumeci | Niente allarmismo | serve prudenza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2023 "in questo momento, nonfarsi prendere dal panico, non dobbiamo sottovalutare quello che è accaduto e non dobbiamo creare neanche facili allarmismi. Il governo è intervenuto con prontezza, con misure di prevenzione che non porranno fine allo sciame sismico ma che consentiranno di conoscere meglio il fenomeno plurisecolare e di poterci coordinare con le istituzioni locali per affrontare ogni emergenza che dovesse verificarsi". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello, al termine del cdm che ha approvato il decreto sui. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev