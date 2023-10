Campi Flegrei | Musumeci “Dal Governo risorse per 52 | 2 milioni”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge finalizzato ad adottare misure di prevenzione nell'area dei. “Il provvedimento – spiega il ministro per la Protezione Civile, Nelloa margine del cdm – ruota attorno a cinque iniziative: un piano per l'analisi della vulnerabilità dell'edilizia pubblica e privata, un piano di comunicazione appropriata che per noi è fondamentale, stiamo distribuendo a tale proposito migliaia di opuscoli nelle scuole. Riteniamo che una buona conoscenza del fenomeno da parte della popolazione possa aiutare condizioni di disagio, ansia e stress come sta accadendo. Una pianificazione speditiva dell'area interessata, stiamo verificando qual è la funzionalità delle infrastrutture strategiche e poi il potenziamento delle strutture di protezione civile presso i ...

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sui Campi Flegrei . Vai i provvedimenti per garantire la sicurezza della ...

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico ...

21.34 CdM, via libera al DlVia libera del CdM al Dl sui, contenente misure urgenti di prevenzione del rischio sismico. Fondi per 52,2 mln destinati a infrastrutture ed emergenza, tre mesi per ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sui. Un decreto legge molto ambizioso ma non privo di difficoltà nella sua futura attuazione. Una serie di misure urgenti per prevenire il rischio legato al bradisismo . Per attuarlo, sono ...

Consiglio dei ministri: approvato il decreto Campi Flegrei. Stanziati 52,5 milioni di euro - Musumeci:"Stiamo distribuendo oltre un milione di opuscoli nelle scuole secondarie di primo grado per richiamare l'attenzione sulla prevenzione" - Musumeci:"Stiamo dist RaiNews

Decreto Campi Flegrei, il piano di esodo per bradisismo grave: le zone rosse e l'evacuazione progressiva ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge finalizzato ad adottare misure di prevenzione nell’area dei ...(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il Consiglio dei ministri, appena concluso, a quanto si apprende ha approvato il decreto legge sui Campi Flegrei. (ANSA).