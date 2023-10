Campi Flegrei | l’Acer | “Eventuali sfollati in Irpinia seguendo la norma”

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minuti"ACER Campania non ha competenze in materia di assegnazione alloggi e non trasmette ai Comuni le graduatorie che sono scaricabili solo sul sito della Regione Campania". In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi a seguito della riunione tenuta con il procuratore Airoma e il prefetto Spena, il Consigliere del Cda di Acer, Giuseppe Pagnotta, precisa che "la graduatoria dei legittimi assegnatari non ha nulla a che vedere conprovvedimenti di requisizione di alloggi che potrebbero rendersi necessari in caso di evacuazione dalle zone rosse dei. Si tratterebbe, comunque, di assegnazioni provvisorie per fronteggiare un'emergenza e non di scavalcamenti nella graduatoria regionale nella quale possono essere presenti solo i residenti nel Comune di Sant'Angelo ...