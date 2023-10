Campi Flegrei | il piano da 52 milioni del governo per l' esodo | ecco il decreto

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allegge sui. Vai i provvedimenti per garantire la sicurezza della popolazione:cosa c'è nel provvedimento

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico ...

Leggi Anche Dl, previsto l'esodo degli abitanti e la sicurezza degli edifici vulnerabili Leggi Anche(Napoli), continuano le scosse di terremoto: le cause e gli scenari possibili Passiamo ...Il Consiglio dei ministri, appena concluso, a quanto si apprende ha approvato il decreto legge sui. .

Campi flegrei, nuova scossa la Repubblica

Via libera in serata del Consiglio dei ministri al decreto legge sui Campi Flegrei. Il decreto con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico nel territorio era ...Un’analisi del rischio nelle zone edificate interessate dal bradisismo , per la loro messa in sicurezza, e un piano di evacuazione da elaborare entro i ...