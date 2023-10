Camminar m’è dolce tra i vigneti | gli itinerari d’autunno lungo le strade del vino

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Life&People.it Piccole e grandi eccellenze vitivinicole del nostro Paese, da scoprire e da cui lasciarsi conquistare, nel loro momento migliore,l’autunno: ad ottobre glidelsvelano il loro fascino. Con la vendemmia isi animano e il foliage regala il colpo d’occhio di paesaggi incantevoli, invitando alla riscoperta dell’enoturismo, un modo di viaggiare slow da Nord a Sud dell’Italia, patria di vini di fama internazionale e vitigni autoctoni. Un grandioso mix di eno-gastronomia, storia, arte e paesaggi magici. Nelle cantine come neiche tappezzano lo stivale, sono infatti custodite storie, antiche tradizioni e segreti di quell’arte antica che è la vinificazione. Dove andare per scoprire come nascono i grandi vini italiani? Occorre mettersi in viaggio,le ...