Calendario Serie A calcio 6-8 ottobre | programma prossima giornata | che partite si giocano | programma | orari DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Non c’è tempo di metabolizzare la chiusura della tornata dieuropeo che è tempo di ripensare ai campionati nazionali. Tempo diA già da domani, per un ultimo weekend prima di una piccola pausa per venire incontro alle qualificazioni per gli Europei 2024. Il venerdì sera partirà con Empoli-Udinese, due squadre in un momento complicato al Castellani, con i bianconeri che stanno iniziando a riflettere sul destino di mister Sottil. In serata sarà il turno di Lecce-Sassuolo al Via del Mare. Sabato con le due capoliste protagoniste; l’Inter ospita il Bologna alle 15.00, mentre in serata il Milan se la vedrà con il Genoa ammazzagrandi di Gilardino. In mezzo, il derby piemontese tra Juventus e Torino. Domenica pomeriggio che vedrà Monza e Salernitana impegnate nel lunch match alle 12.30, mentre alle 15.00 giocheranno in contemporanea ...