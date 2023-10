Caldore | “Benevento costruito per vincere | il rigore una bella emozione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della sfida di Coppa Italia di Serie C contro il, Marcoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal difensore del Giugliano dopo la gara contro i giallorossi di Matteo Andreoletti, dove ha segnato prima il gol del momentaneo vantaggio partenopeo e poi trasformato ildecisivo.– E’ stata unasegnare e trasformare ildecisivo, in una partita difficile e contro una squadra che pochi anni fa era in serie A. Un’che ricorderò per sempre quella di aver segnato unin uno stadio così importante. Bertotto – Ha portato una ventata di aria fresca, avevamo la mente pesante e ha portato ...