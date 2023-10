Calcio | Zoff | ' Mondiale in 3 continenti? E' strano | secondo me perde valore' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Undi calcio sparpagliato tra tree sei nazioni "mi sembra, se c'è una ragione potrebbe essere quella di provare a coinvolgere il mondo. Ma continua a sembrarmi". Lo dice Dino, ex colonna della Nazionale azzurra di calcio, all'Adnkronos. "Io sono vecchio, ma ilconcentrato in una nazione mi sembrava fosse giusto, se adesso scelgono di spargerlo per il mondodiilstesso, credo che un centro ci debba essere sempre". Nel 2030, la Coppa del Mondo si giocherà, ha deciso ieri la Fifa, in "tree sei paesi, invitando il mondo intero a unirsi alla celebrazione del bel gioco, del Centenario e della Coppa del Mondo". In ...