Calcio | Serie A Rapuano indisponibile | Massa arbitra Juventus-Torino

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il direttore di gara di Riminiper un infortunio alla schiena ROMA - Cambia l'arbitro del derby della Mole. A dirigere, gara in programma sabato alle 18 e valida per l'8^ giornata diA, sarà Davidedi Imperia che prende il posto di Antonio. L'Aia, in

Quest'anno la Supercoppa italiana prevederà un format diverso. Non due squadre a contendersi il titolo, ma quattro che si sfideranno in un ...

Manca appena un giorno dall’inizio dell’ottavaª giornata di Serie A. Dunque, eccovi 5 attaccanti da non schierare per questo turno Altro giro, altra ...

Si concluderà ancora una volta con Ostigard accanto a Natan in difesa il primo tour de force stagionale per il Napoli . La coppia di centrali è chiamata agli straordinari dato che sono al momento loro ...Speriamo che sia una partita bella, che esalti lo sport e il. Fa piacere che da Salò vengano ... tra l'altro inB, categoria dove non era arrivata nessun' altra . Quindi è motivo di grande ...

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per l'ottava giornata Sky Sport

Juve, Vlahovic ancora non si allena in gruppo: pessimismo per il derby La Gazzetta dello Sport

COLONNA - Due gruppi hanno già iniziato i rispettivi campionati, gli altri dovranno aspettare ancora una decina di giorni. Il settore giovanile calcistico del Colonna è pronto per un’altra stagio ...Altro derby per la Vis Pesaro, che torna al Tubaldi di Recanati per sfidare i padroni di casa nel primo turno di Coppa Italia. La squadra di Banchieri, reduci dal pareggio in campionato contro la ...