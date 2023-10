Calcio | Klopp ' errore al Var | Tottenham - Liverpool va rigiocata'

"Una cosa del genere non era mai successa", le parole del tecnico sul pasticcio Var LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Qualcosa del genere non è mai ...

"Una cosa del genere non era mai successa", le parole del tecnico sul pasticcio Var LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Qualcosa del genere non è mai ...

"Una cosa del genere non è mai accaduta, ecco perché penso che la ripetizione sia la cosa giusta da fare, anche se penso che non accadrà", ha detto. Alla domanda se il club avesse chiesto - o ...LA SFIDA : "Come persona che ama ilammetto che la cosa più giusta sarebbe rigiocare la ... come la ripetizione del match" ha dichiaratocon un filo di rammarico ai microfoni di Sky ...

KLOPP: "TOTTENHAM-LIVERPOOL DA RIPETERE DOPO ERRORE VAR" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Liverpool. Klopp 'Gara con Tottenham andrebbe ripetuta' Tiscali

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: ...