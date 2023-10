Calcio | i risultati della seconda giornata di Europa League | Sturm Graz batte il Rakow | Marsiglia e Brighton non si fanno male Liverpool ok

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si chiude anche ladi2023-2024; la fase a gironi regala spesso deiinaspettati. Nel girone dell’Atalanta arriva il successo dello; basta il gol di Boving al 24? per regalare i primi tre punti europei agli austriaci contro il. In pari il derby tra allenatori italiani con protagoniste: squadra di Gattuso che passa due volte in un minuto, tra 19? e 20? con Mbemba e Gross, ma i britannici la riprendono con Gross ed il rigore nel finale di Joao Pedro. Tutto cristallizzato dunque nel gruppo B, dopo il pareggio a reti bianche tra Ajax ed Aek Atene. Lo Slavia Praga si propone come la rivaleRoma per il primo posto nel gruppo ...

Lo Sporting, però, non rinuncia al suooffensivo , guadagnandosi un paio di calci d'angolo ... ha problemi a far arrivare palloni buoni in area ed è costretta a tirare da fuori con...Gasperini ordina di riempire di più l'area e isi vedono subito: al 32' Koopmeiners innesca in area sulla destra Zappacosta bravo a rimettere immediatamente in mezzo all'indietro per l'...

Decisivo con due gol nel poker della Roma al Servette, Andrea Belotti ha analizzato così la sfida dell'Olimpico: "Nel primo tempo abbiamo ...Quello che ha sbloccato il risultato con il Servette ... Il Servette è squadra iconica del calcio elvetico: vinceva tanto, poi un ultimo quarto di secolo horror, quasi un tributo all’ambientazione ...