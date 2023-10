Cagliari | Luvumbo a rischio per la gara con la Roma

Zitoè a rischio per la partita di domenica con la Roma, ma è di nuovo pronto Jankto. Questa ... mentre l'attaccante, autore di entrambi i gol realizzati finora dal, è alle prese con un ...Le ultime novità sulle condizioni di Zito, esterno d'attacco del, per la sfida contro la Roma Di seguito il report delcon gli aggiornamenti su Zito. REPORT - "Nuovo allenamento al Centro sportivo di Assemini ...

Cagliari: il report sulle condizioni di Jankto e Luvumbo Fantacalcio ®

Continua il periodo difficile per il Cagliari e gli uomini di Claudio Ranieri dovranno far i conti con un'ulteriore grana in vista del match con la Roma: l'assenza di Zito Luvumbo. L'attaccato ...Zito Luvumbo è a rischio per la partita di domenica con la Roma ... autore di entrambi i gol realizzati finora dal Cagliari, è alle prese con un affaticamento che si trascina dalla gara col Milan.