Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il memorandum con Regno del Marocco, Fondazione consulenti per ile Fondazione studi dei consulenti delunaper idel. Noi abbiamo firmato recentemente come un progetto memorandum comecon Regno del Marocco, Fondazione consulenti per ile Fondazione studi dei consulenti delanche su questo punto. Bisogna iniziare a unadi politiche attive non solo nazionale ma anche, con l’obiettivo di creare una progettualità in cui le imprese possono esprimere il proprio fabbisogno di competenze e dove le persone possono offrire le loro competenze”. Lo ha detto Andrea, presidente di ...