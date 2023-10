Cade durante la passeggiata | la moglie lo trova morto

Leggi su today

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tragedia a Sonico, in provincia di Brescia. Un uomo di 74 anni di Lograto, Luigi Ravelli, ha perso la vitaun'escursione in montagna. Il dramma si è consumato ieri, mercoledì 4 ottobre, in una zona impervia in località Miravalle: l'uomo era uscito per unain cerca di funghi e...