Cade dalla bici | ragazzo in gravissime condizioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomente sta percorrendo la strada di località Serre nel Comune di Contrada, ora è ricoverato in gravidall’Ospedale Moscati di Avellino. Si tratta di unrichiedente asilo ospite in un centro di accoglienza del paese irpino, aperto appena venti giorni fa e che da poco aveva dato accoglieanza al, sfortunato protagonista dell’incidente Il sindaco Pasquale De Santis segue da vicino la situazione mostrando grande apprensione per il giovane, al pari di tutta la comunità di Contrada. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, anche se dai primi elementi raccolti sembrerebbe che ilera appena uscitostruttura di accoglianza che si trova nella ...