Cade dal quinto piano durante la fuga | muore ladro di appartamento

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Caserta. Era probabilmente intento a rubare in unaldi uno stabile, quandolaè caduto facendo un volo di almeno 15 metri ed è deceduto. È accaduto a Caserta, in un palazzo del condominio Le Fontane in via Petrarelle, vittima un uomo su cui sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Sono stati alcuni residenti a chiamare il 113 e sul posto sono piombate le auto della Questura di Caserta. Da quanto è emerso è probabile che ilfosse con un complice che però è riuscito a dileguarsi. I due pare fossero all’interno di unquando sono stati disturbati o scoperti decidendo di darsi alla, forse dal balcone; e sarebbe in quella circostanza che ilha perso ...

Tenta la fuga , ma qualcosa va storto: il ladro cade dal quinto piano di una abitazione. Per lui non c’è stato nulla da fare Una tragica vicenda ...

Caserta, ladro tenta la fuga e cade dal quinto piano: morto TGCOM

A Caserta un uomo è morto cadendo dal quinto piano di uno stabile. Si trattava probabilmente di un ladro intento a scappare dopo essersi introdotto in un appartamento per rubare. A chiamare la polizia ...Mentre scappava sarebbe inciampato e precipitato per dieci metri. La polizia indaga e cerca il presunto complice ...