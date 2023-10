(Di giovedì 5 ottobre 2023) Proteste da Candeglia, per la linea 27 da Lupicciano, e dalla zona dello Sperone 'C ostretti ad accompagnare i nostri figli a scuola. Con l'abbonamento pagato'

Proteste da Candeglia, per la linea 27 da Lupicciano, e dalla zona dello Sperone 'C ostretti ad accompagnare i nostri figli a scuola. Con l'abbonamento pagato'...infrastrutturale affinché vengano rimosse tutte le limitazioni che comportano(come i passaggi a livello), allagamenti sedime ferroviario già alle prime piogge con sostituzioni ino ...

Bus, ritardi e corse saltate. La rabbia delle famiglie LA NAZIONE

Incidente bus a Mestre, ritardi e cancellazioni per i treni Trenitalia: l ... Fanpage.it

Proteste da Candeglia, per la linea 27 da Lupicciano, e dalla zona dello Sperone "C ostretti ad accompagnare i nostri figli a scuola. Con l’abbonamento pagato" ...MESTRE (VENEZIA) - Sopravvissuti alla strage grazie a un ritardo di due minuti ... Abbiamo atteso un’ora: 20.30, 35, 40, il bus ancora non c’era. Altri hanno chiamato l’hotel e hanno detto che c’era ...