Bus Mestre | sindaco Mira ringrazia Bujar Bucaj | ' orgogliosi di averti tra noi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023)(Venezia), 5 ott. (Adnkronos) - "Oggi in Municipio aabbiamo incontrato, il coraggioso cittadino mirese che martedì sera, nell'inferno trae Marghera, ha scavalcato la recinzione e attraversato i binari per prestare i primi soccorsi, riuscendo a mettere in salvo due fratellini e il loro cane. Ciò che ha visto, non lo potrà mai dimenticare: la sua commozione è stata anche la nostra. Gli abbiamo testimoniato la riconoscenza di tutta la città eto per la suabile azione: siamo orgogliose editra noi,". Lo scrive, sul suo profilo social, ildiMarco Dori.