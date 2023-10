Bus Mestre | identificate tutte le 21 vittime Indagini incidente | guardrail sotto esame

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si indaga per omicidio plurimo stradale contro ignoti. Esclusa l'ipotesi di incidenti con altri mezzi: malore autista o guasto , i nodi dell'indagine Sono statele 21dell’avvenuto a, dove un pullman è precipitato da un cavalcavia. Si tratta di nove ucraini, quattro rumeni, tre tedeschi e due portoghesi, a cui si aggiungono un croato, un sudafricano e un italiano, l’autista Alberto Rizzotto. Identificati anche 13 dei 15 feriti. Si tratta di cinque ucraini, quattro tedeschi, due spagnoli, un croato e un francese. Sono ancora in corso – a quanto si apprende – accertamenti su una cittadina ucraina e un tedesco. Intanto si continua a lavorare sulle possibili cause dell’. Le ipotesi sul tavolo della procura di Venezia che indaga per ...

Continua in lavoro di esperti e forze dell'ordine per capire le cause dell'incidente, che ieri ha causato a Mestre la morte di 21 persone. Il bus turistico è caduto in una scarpata, facendo un volo di ...