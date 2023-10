Bus Mestre | due famiglie ucraine distrutte | “Fuggivano da guerra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Erano in 8 sul pullman, 5 morti Sono scappati dallain Ucraina, ma hanno trovato la morte a bordo del bus precipitato dal cavalcavia vicino alla stazione di. È la storia drammatica di duelegate tra loro, provenienti da una delle zone più calde del conflitto, vicino al confine con la Russia. Dopo l’invasione nel febbraio 2022 avevano trovato rifugio in Croazia. Poi la decisione di partire insieme per una breve vacanza a Venezia, due o tre giorni di soggiorno al campeggio Hu, con bimbi e nonni. “Erano otto persone, ne sono rimaste tre. Una tragedia che si fa fatica a comprendere perché il dolore e la sofferenza che anima queste persone è indicibile ed esige rispetto”, ha detto il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, lasciando l’ospedale dell’Angelo di, dopo aver accompagnato il console ...